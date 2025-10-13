NATO'nun yıllık "nükleer caydırıcılık tatbikatı" başladı

NATO, her yıl ekim ayında yapılan nükleer caydırıcılık tatbikatı "Steadfast Noon"u başlattı.

NATO’nun açıklamasına göre bu yılki "Steadfast Noon" tatbikatına Hollanda ev sahipliği yapıyor.

Tatbikatın ana odağı Volkel Hava Üssü olurken Belçika’daki Kleine-Brogel Hava Üssü ve İngiltere'deki Royal Air Force Lakenheath Üssü de destek unsurları olarak görev alacak.

Tatbikata 14 ülkeden yaklaşık 70 uçak katılıyor.

Tatbikat kapsamında gözetleme, havadan yakıt ikmali ve komuta-kontrol görevlerinde kullanılacak destek unsurları da yer alıyor.

Açıklamada, NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) Nükleer Operasyonlar Şefi ABD Hava Kuvvetleri Albayı Daniel Bunch'ın "bu tür bir tatbikatın planlanmasının ve yürütülmesinin ortak müttefik çabasını gerektirdiği" görüşüne yer verildi.

Bunch, "Genel olarak, yaklaşık 2 bin personelin bu tatbikata doğrudan destek verdiğini söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

NATO Nükleer Politika Direktörü Jim Stokes da tatbikatın amacının uygun zaman ve koşullarda şeffaflığı teşvik etmek olduğunu belirterek, "Böylece hem müttefik halkların hem de uluslararası toplumun ne yaptığımızı doğru şekilde anlamasını sağlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.