NATO, Polonya'da mevzileniyor: Almanya'nın ardından Fransa da savaş uçağı konuşlandırıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından bu ülke üzerindeki NATO hava savunmasını güçlendirmek için Fransız Rafale savaş uçaklarını tahsis edeceğini bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın hava sahasının korunması konusunda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştüğünü belirtti.

Kıta güvenliğinin "mutlak öncelikleri" olduğunu vurgulayan Macron, "Rusya'nın Polonya'ya yönelik İHA saldırılarının ardından, NATO müttefiklerimizle birlikte Polonya hava sahasının ve Avrupa'nın doğu yakasının korunmasına katkıda bulunmak üzere 3 Rafale savaş uçağı konuşlandırmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

ALMANYA DA EUROFIGHTER GÖNDERİYOR

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin, Rusya'nın Polonya hava sahasını son dönemde ihlal etmesine tepki olarak NATO'nun doğu sınırındaki varlığını güçlendireceğini açıklamıştı.

Somut olarak, halihazırda Laage Hava Üssü'nde Polonya hava sahasının savunması için hazır bekleyen alarm filosunun görevinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca alarm filosunda yer alan Eurofighter tipi hava araçlarının sayısının iki kat artırılarak 4'e çıkarılacağı kaydedilmişti.