NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı
Kaynak: AA
NATO ülkelerinin Savunma Bakanları Ukrayna'ya destek ve İttifak'ın güçlendirilmesi gündemiyle bir araya geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta yapılan toplantının açılışında, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, geçen yıl Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda NATO'nun caydırıcılık ve güvenliğinin güçlendirilmesi, savunma harcamalarının artırılması konularının görüşüleceğini belirtti.
Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.
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