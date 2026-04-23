Nato Şefi Rutte, Erdoğan’la görüştü: Gündem Ankara zirvesi

Ankara’da yapılacak liderler zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ise Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Görüşmede bölgesel güvenlik sorunları ve müttefiklik ilişkilerinin ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, İttifak’ın gündemindeki başlıklar, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Transatlantik bağın muhafazasının vazgeçilmez önemde olduğunu, Türkiye’nin İttifak’ın Avrupa ayağının daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediğini belirten Erdoğan, bu noktada Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin, Birliğin savunma girişimlerinden dışlanmasının, amaca hizmet etmeyeceğinin altını çizdi.

Rutte ise sosyal medya paylaşımında 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıklarının sürdüğünü ve “öncelikli hedeflerinden birinin, savunma üretimini ve yenilikçiliğini hızlandırmak olacağını” belirtti. Görüşme öncesi ASELSAN tesislerini ziyaret eden Rutte ayrıca savunma sanayii üretiminin NATO için kritik önemde olduğunu söyledi.