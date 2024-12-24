NATO şefinden ‘daha fazla harcama’ çağrısı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın daha fazla savunma harcaması yapılması için baskı yapabileceğini belirterek, “(Trump) bunu yapmakta da haklı. Daha fazlasını yapmalıyız” dedi.

Alman haber ajansı DPA’ya konuşan Rutte, halihazırda Rusya’nın ittifak topraklarına saldırması tehlikesini görmediğini ancak gelecek konusunda endişeli olduğunu vurgulayarak “Savunma harcamalarımızı artırmazsak 4-5 yıl içinde ciddi bir sorun yaşarız” dedi.

Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Berlin’in Kiev’e uzun menzilli Taurus seyir füzeleri vermeyi reddetmesi nedeniyle Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’a yönelik “haksız” eleştirilerine son vermesi gerektiğini söyledi. Rutte, Almanya’nın Ukrayna’ya yaptığı yardımları da savunarak, “Almanya 28 milyar avro, hatta bazı hesaplamalara göre 34 milyar avro ile Ukrayna’ya askeri destek konusunda ABD’den sonra ikinci sırada yer aldı. Bu çok büyük bir meblağ. Avrupa’nın büyük ekonomileri de dâhil olmak üzere, bu, diğerlerinin çok ilerisinde” ifadelerini kullandı.