NATO: Silahlanmalıyız

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İngiltere’nin başkenti Londra’da düşünce kuruluşu Chatham House’ta konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO’nun hava ve füze savunmasını yüzde 400 oranında güçlendirmesi gerektiğini söyledi. “Ukrayna’da Rusya’nın havadan nasıl terör yaydığını görüyoruz, bu yüzden gökyüzümüzü koruyan kalkanı güçlendireceğiz. Mesele şu ki: Ortak savunmamızda bir kuantum sıçramasına ihtiyacımız var” diyen Rutte, NATO’nun caydırıcılığını koruyabilmesi için sadece hava savunması değil, “binlerce zırhlı araç ve tank ile milyonlarca top mermisine de ihtiyaç duyduğunu” söyledi. Ukrayna Savaşı sona erse bile Rusya tehdidinin süreceğini iddia eden Rutte, “Daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül bir ittifak olmalıyız” diye konuştu.

Rutte ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street’te bir araya geldi.

İngiltere hükümeti geçen hafta, Rusya’dan gelen tehditlere karşı ülkenin askeri kapasitesini artırma planını duyurmuştu. Plana göre, ülke genelinde altı yeni mühimmat fabrikası kurulacak ve 12 adet nükleer tahrikli saldırı denizaltısı inşa edilecek. Starmer hükümeti ayrıca savunma harcamalarını 2027’ye kadar GSYİH’nin yüzde 2,5’ine çıkarma sözü verdi.

Rutte’nin açıklamaları, Lahey’de yapılacak NATO zirvesi öncesinde geldi. Zirveye katılacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ittifak ülkelerine savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmaları için baskı yapıyor.

GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Moskova ise Rutte’nin çağrısına tepki gösterdi. “NATO’nun Avrupa’da istikrar ve güven sağlayan bir araç olmadığını” söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “NATO saldırı ve çatışma için tasarlanmış bir mekanizma” diye konuştu. “NATO’nun bu çatışmacı doğasını gizlemeyi başardığını ancak şimdi gerçek karakterini ortaya çıkardığını” kaydeden Peskov, “Bu yükü sonunda Avrupalı vergi mükellefleri üstlenecek” dedi.