NATO Sözcüsü Hart: "Türkiye'ye yönelen füze engellendi"

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye’ye doğru yönelen bir füzenin engellendiğini açıkladı.

NATO Sözcüsü Allison Hart, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO, Türkiye'ye doğru giden bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olma konusunda kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.