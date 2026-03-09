Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

NATO Sözcüsü Hart: "Türkiye'ye yönelen füze engellendi"

NATO Sözcüsü Allison Hart, sosyal medya hesabından Türkiye’ye doğru ilerleyen bir füzenin engellendiğini açıkladı.

Güncel
  • 09.03.2026 18:03
  • Giriş: 09.03.2026 18:03
  • Güncelleme: 09.03.2026 18:10
Kaynak: Haber Merkezi
NATO Sözcüsü Hart: "Türkiye'ye yönelen füze engellendi"

 NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye’ye doğru yönelen bir füzenin engellendiğini açıkladı.

NATO Sözcüsü Allison Hart, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO, Türkiye'ye doğru giden bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olma konusunda kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol