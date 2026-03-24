NATO, Türkiye’de kolordu kuruyor

POLİTİKA SERVİSİ

Amerikan emperyalizminin jandarmalığını yapan NATO’nun Türkiye’de “Multinational Corps Türkiye (MNC-TÜR)” adıyla yeni bir karargâh kurmaya başladığı ortaya çıktı. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun dünkü yazısını göre NATO’nun bölgesel planlamaları kapsamında başlatılan karargâh kurma hazırlıkları henüz tamamlanmış değil.

Terkoğlu’nun ulaştığı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ilk etapta yalanlamaya çalışsa da daha sonra "çalışmalar sürüyor" yeni çokuluslu kolordu iddialarını doğruladı.

ÇOK ULUSLU YERLİ ORDU

MSB kaynakları şu şekilde yanıt verdi: “Bu çalışma NATO’nun bölgesel planlamaları kapsamında yapılıyor. Başladı ama henüz nihayete ermiş değil. Henüz kurulmuş değil, kesin kurulacak da diyemeyiz. Arması da kesin olarak bu değil. Çalışma geçen yıl başladı. Evet, NATO kapsamında yapılıyor ama biz yapıyoruz, yerli bir çalışma.”

Bir kaynaktan NATO’nun Türkiye’de yeni bir kolordu kurduğunu öğrendiğini, bilginin peşine düştüğünü kaydeden Terkoğlu şöyle yazdı; “Araştırmaya başladım. Bilmeyenler için söyleyeyim: Linkedln diye bir sosyal medya ağı var. Bir milyardan fazla kullanıcısı olan iş-çalışma odaklı bir ağ. İşte orada NATO’da çalışan bir Türk olan H.Y’nin paylaşımını gördüm. Kişisel bilgilerinde en başa “NATO MNC-TÜR”ü yazmıştı. Bir paylaşımında 29-30 Ocak’ta, NATO’nun savunma planlarını gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen LANDCOM Kolordu Komutanları Konferansı’nda, MNC-TÜR’ü temsilen katıldığını söylüyordu.”

OPERASYONEL HAZIRLIK

Terkoğlu devamında yaşananları şöyle aktardı; “Dahası (H.Y.) Bir başka paylaşımda MNC-TÜR’ün armasını da paylaşmıştı. Çift başlı Selçuklu kartalına benzettiğim, ortasında Ay-Yıldız olan bir figürün üzerinde NATO yıldızı, iki yanda da “korkusuz” ve “azimli” kelimelerinin İngilizcesi yazıyordu. H.Y, kolordunun kuruluşunu şöyle duyurmuştu: “Çokuluslu Kolordu Türkiye (MNC-TÜR) kurulmasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum. Yeni bir NATO kuvvet yapısı karargâhı olarak MNC-TÜR, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunu güçlendirmede, çokuluslu birlikte çalışabilirliği artırmada ve ittifakın operasyonel hazırlığını desteklemede kilit bir rol oynayacaktır.”

Yazıya göre MSB kaynakları çalışmanın İran savaşı ile bir ilgisi olmadığını ve tamamen bölgesel planlamalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulamış. Ayrıca NATO çalışanı H.Y’nin bu aşamada paylaşım yapmasından bakanlığın rahatsız olduğu da bir not olarak belirtilmiş.

18 Şubat 1952’de NATO’ya üye olan Türkiye’deki NATO üsleri son dönemlerde yeniden gündemde. İttifakın güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye’de İncirlik ve Kürecik’te üsleri bulunuyor. İzmir NATO Müttefik Kara Komutanlığına (LANDCOM) ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, NATO harekâtlarına en fazla katkı veren ilk 5 müttefik ülke arasında yer alıyor. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) 7-8 Temmuz tarihlerindeki zirvesi Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Saray’ında yapılacak.