NATO üssü eylülde faaliyete geçecek

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna ordusuna yönelik askeri yardım ve eğitimi koordine edecek yeni komutanlığının eylül ayında faaliyete geçeceğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile birliğe üye olmayan ülkelerin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) 4’üncü zirvesi Ukrayna, enerji, demokrasinin korunması ve göç konularını ele almak için İngiltere’deki Blenheim Sarayı’nda başladı.

Toplantı öncesi konuşan Stoltenberg, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de zirveye katıldı ve yeni güvenlik anlaşmaları imzalanmasını beklediğini de söyledi.

NATO’nun bu ay başında Washington’da düzenlenen zirvesinde liderler, Ukrayna’ya yardım çabalarını daha iyi koordine etmek ve bu yardımı daha öngörülebilir kılmayı amaçlayan söz konusu komutanlığın kurulmasına karar vermişti.

KREMLİN’DEN UYARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, NATO gemilerinin Karadeniz’de yoğunlaşmasına imkan sağlayacak Ukrayna’nın yeni “deniz güvenliği” stratejisini ilave tehdit saydıklarını belirterek, Rusya’nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi. NATO kuvvetlerinin Karadeniz’de kalıcı varlığını sağlamak istediğini belirten Peskov, Karadeniz dışındaki devletlerin Karadeniz’de kalışları ile ilgili düzenlemelerin Montrö Sözleşmesi’nde sıkı bir şekilde düzenlendiğini hatırlattı. Peskov, "Bu durumda Türkiye yöneticidir ve görevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirmektedir" dedi.

AB Komisyonu Başkanlığı’ndaki ikinci döneminde Ursula von der Leyen’in AB’yi “savunma birliği haline dönüştürme vaadi ile ilgili de yorum yapan Peskov, "Bu, Avrupa devletlerinin askerileşmeye, gerilimi tırmandırmaya, çatışmaya ve dış politikalarında çatışmacı yöntemlere başvurmaya yönelik tutumunu bir kez daha doğruluyor" diye konuştu. Peskov, söz konusu çalışmanın AB’nin NATO çerçevesinde sahip olduğu etkileşimle kesişeceğini sözlerine ekledi.