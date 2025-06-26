NATO Üyesi Ülkeler Listesi | NATO'ya Hangi Ülke Kaç Yılında Katıldı? NATO Ne Demek, Ne Zaman Kuruldu, Açılımı Ne? NATO kurucu ülkeleri kimlerdir?
NATO, son yıllarda genişleme süreciyle yeniden gündemde. Özellikle İsveç ve Finlandiya’nın son katılımlarıyla birlikte NATO üye sayısı 32’ye yükseldi. Peki, NATO ne demek? Hangi ülke ne zaman NATO’ya katıldı? NATO’nun kurucu ülkeleri kimlerdir? İşte detaylar…
1949 yılında 12 ülke tarafından kurulan ve bugün 32 üyeye ulaşan uluslararası bir ittifak olan NATO'ya dair ATO ne demek? Hangi ülke ne zaman NATO’ya katıldı? NATO’nun kurucu ülkeleri kimlerdir araştırması yapılıyor.
NATO NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?
NATO, “North Atlantic Treaty Organization” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesiyle “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü” olan NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde 12 ülkenin bir araya gelerek imzaladığı Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulmuştur.
Örgütün temel amacı; üye ülkelerin karşılıklı savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak, ortak tehditlere karşı birlikte hareket etmektir. Kuruluş ilkelerine göre, NATO üyeliği “Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlayabilecek her Avrupa devletine” açıktır.
NATO'YA HANGİ ÜLKE NE ZAMAN KATILDI? | GÜNCEL ÜYE ÜLKELER LİSTESİ
NATO'nun kuruluşundan bu yana geçen süreçte birçok ülke ittifaka katılmış ve bugün toplam 32 üye ülke bulunmaktadır. Ülkeler ve NATO’ya katıldıkları yıllar şu şekildedir:
Alfabetik Sıraya Göre NATO Üyesi Ülkeler:
- Almanya – 1955
- Amerika Birleşik Devletleri – 1949
- Arnavutluk – 2009
- Belçika – 1949
- Birleşik Krallık – 1949
- Bulgaristan – 2004
- Çek Cumhuriyeti – 1999
- Danimarka – 1949
- Estonya – 2004
- Finlandiya – 2023
- Fransa – 1949
- Hırvatistan – 2009
- Hollanda – 1949
- İspanya – 1982
- İsveç – 2024
- İtalya – 1949
- İzlanda – 1949
- Kanada – 1949
- Karadağ – 2017
- Kuzey Makedonya – 2020
- Letonya – 2004
- Litvanya – 2004
- Lüksemburg – 1949
- Macaristan – 1999
- Norveç – 1949
- Polonya – 1999
- Portekiz – 1949
- Romanya – 2004
- Slovakya – 2004
- Slovenya – 2004
- Türkiye – 1952
- Yunanistan – 1952
NATO’NUN KURUCU ÜLKELERİ KİMLERDİR?
NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulmuştur. Bu antlaşmaya ilk imza atan ve NATO’nun kurucu üyeleri sayılan 12 ülke şunlardır:
- Amerika Birleşik Devletleri
- Birleşik Krallık
- Kanada
- Fransa
- İtalya
- Belçika
- Hollanda
- Lüksemburg
- Danimarka
- Norveç
- İzlanda
- Portekiz