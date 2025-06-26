NATO Üyesi Ülkeler Listesi | NATO'ya Hangi Ülke Kaç Yılında Katıldı? NATO Ne Demek, Ne Zaman Kuruldu, Açılımı Ne? NATO kurucu ülkeleri kimlerdir?

1949 yılında 12 ülke tarafından kurulan ve bugün 32 üyeye ulaşan uluslararası bir ittifak olan NATO'ya dair ATO ne demek? Hangi ülke ne zaman NATO’ya katıldı? NATO’nun kurucu ülkeleri kimlerdir araştırması yapılıyor.

NATO NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

NATO, “North Atlantic Treaty Organization” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesiyle “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü” olan NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde 12 ülkenin bir araya gelerek imzaladığı Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulmuştur.

Örgütün temel amacı; üye ülkelerin karşılıklı savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak, ortak tehditlere karşı birlikte hareket etmektir. Kuruluş ilkelerine göre, NATO üyeliği “Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlayabilecek her Avrupa devletine” açıktır.

NATO'YA HANGİ ÜLKE NE ZAMAN KATILDI? | GÜNCEL ÜYE ÜLKELER LİSTESİ

NATO'nun kuruluşundan bu yana geçen süreçte birçok ülke ittifaka katılmış ve bugün toplam 32 üye ülke bulunmaktadır. Ülkeler ve NATO’ya katıldıkları yıllar şu şekildedir:

Alfabetik Sıraya Göre NATO Üyesi Ülkeler:

Almanya – 1955

– 1955 Amerika Birleşik Devletleri – 1949

– 1949 Arnavutluk – 2009

– 2009 Belçika – 1949

– 1949 Birleşik Krallık – 1949

– 1949 Bulgaristan – 2004

– 2004 Çek Cumhuriyeti – 1999

– 1999 Danimarka – 1949

– 1949 Estonya – 2004

– 2004 Finlandiya – 2023

– 2023 Fransa – 1949

– 1949 Hırvatistan – 2009

– 2009 Hollanda – 1949

– 1949 İspanya – 1982

– 1982 İsveç – 2024

– 2024 İtalya – 1949

– 1949 İzlanda – 1949

– 1949 Kanada – 1949

– 1949 Karadağ – 2017

– 2017 Kuzey Makedonya – 2020

– 2020 Letonya – 2004

– 2004 Litvanya – 2004

– 2004 Lüksemburg – 1949

– 1949 Macaristan – 1999

– 1999 Norveç – 1949

– 1949 Polonya – 1999

– 1999 Portekiz – 1949

– 1949 Romanya – 2004

– 2004 Slovakya – 2004

– 2004 Slovenya – 2004

– 2004 Türkiye – 1952

– 1952 Yunanistan – 1952

NATO’NUN KURUCU ÜLKELERİ KİMLERDİR?

NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulmuştur. Bu antlaşmaya ilk imza atan ve NATO’nun kurucu üyeleri sayılan 12 ülke şunlardır: