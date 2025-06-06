NATO zirve öncesi silahlanmada anlaştı

Dış Haberler

Brüksel’de bir araya gelen NATO savunma bakanları, ABD’nin baskılarının ardından Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük silahlanma programında anlaşma sağladı. Alman haber ajansı dpa, Hollanda’nın Lahey kentinde ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılımıyla 24-25 Haziran’da yapılacak NATO liderler zirvesinde bu konuda resmi kararın verileceğini aktardı.

Brüksel’deki toplantıya katılan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını GSYİH’lerinin yüzde 5’ine yükseltme hedefine yaklaştığını söyledi. Trump, Atlantik İttifakı’nın hâlihazırda yüzde 2 olan harcama hedefinin yükseltilmesini isterken Avrupa ülkeleri, “Rus tehlikesine” karşı silahlanmaya hız vermişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Bugün, 1 milyar insanımızı, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlü tutarak güvende tutmak için iddialı yeni yetenek hedefleri seti üzerinde anlaşacağız” demişti.