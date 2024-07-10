NATO’da gündem Ukrayna

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Kuruluşunun 75’inci yılını kutlayan Batı’nın savaş ittifakı NATO üyesi 32 ülkenin lideri üç gün sürecek zirve için ABD’nin başkenti Washington’da bir araya geldi. Ana gündem maddesini Ukrayna’ya yönelik Zirveye ayrıca Ukrayna, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleri de katılacak. Zirve 11 Temmuz’da yapılacak NATO-Ukrayna Konsey toplantısı ile sona erecek. Zirvede alınan kararların aynı gün yazılı olarak duyurulması bekleniyor.

KİEV’E DİREKT YARDIM

Liderlerin gündeminde Ukrayna’ya daha etkili yardım ulaştırmanın yolları olacak. Zirvede Ukrayna için “üyeliğe köprü” planının da açıklanması ve Ukrayna’nın NATO’ya katılımına dair yol haritasının da hazırlanması bekleniyor. Ukrayna’da ilerleyişini sürdüren Rusya'nın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna’ya yeni hava savunma sistemi yardımları da gündemde olacak. İttifak üyeleri, Ukrayna’ya NATO’dan kurumsal olarak direkt silah tedarikini masaya yatıracak.

Liderler ayrıca ABD’de 5 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimlerini ve eski başkan Donald Trump’ın tekrar iktidara gelmesini masaya yatıracak. Kapalı kapılar ardında NATO'yu, ittifaktan ayrılmayı gündeme getiren ve Ukrayna’ya yardımlara karşı çıkan Donald Trump’ın olası bir ikinci başkanlık dönemine hazırlamanın yolları tartışılacak. Zirvede ayrıca Asya-Pasifik’te Çin ile yaşanan egemenlik mücadelesinin tartışılması bekleniyor.

ERDOĞAN’IN HAMLELERİ

Zirveye katılmak üzere ABD’ye giden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “verilecek görevler” ise merak konusu. Zirve öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yapacağı görüşmelerde "dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini" belirtirken "Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız" dedi.

Son aylarda Ukrayna ve Gazze gibi konuların yanı sıra birçok bölgesel meselede rol kapmak için hamlelerde bulunan Erdoğan, NATO’ya karşı kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) geçen hafta Astana’da düzenlenen zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Astana’da iki lider Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşmeyi ele almıştı. Erdoğan Astana dönüşü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olası bir görüşmeye ilişkin “Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda Sayın Putin’in yaklaşımları var” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu durumu, Suriye ile normalleşmeye karşı çıkan ABD’ye bir koz olarak kullanması bekleniyor.