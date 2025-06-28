NATO’da ton değişti

Umut Can FIRTINA

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişiyle ilişkilerin yeniden yapılandığı Atlantik’in iki yakası arasında güvenlik tehdidi algısı da farklılaşıyor. Bu durum, Batı’nın savaş ittifakı NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarında tarihi artışa gittiği Lahey’deki zirvede gözler önüne serildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin “Babacık” gibi hitapları ile Trump’a türlü şekilde yaranmaya çalıştığı zirvenin sonuç bildirisinin Vilnius ve Washington’daki zirvelerdeki bildirilere göre farkı, Atlantik’in iki yakasında giderek ayrışan stratejik önceliklerle birlikte ittifakın ton değişimini ortaya koydu.

TRUMP’A BOYUN EĞDİLER

Trump’ın Avrupalı müttefiklerinin ABD savunma şemsiyesine aşırı bağımlı olduğu yönünde uzun süredir devam eden şikâyetlerini gidermek için hazırlanan 5 maddelik bildiride üye ülkeler, savunma harcamalarını GSYİH’lerinin yüzde 5’ine çıkarma konusunda anlaşırken “ortak düşman” yerine “stratejik işbirliği” öne çıktı.

Öncekilere göre çok daha kısa tutulan bildiride, silah baronlarının ceplerini daha fazla doldurmasıyla sonuçlanacak savunma harcamalarının artırılması öne çıkarken son iki zirvenin ana gündem maddesi olan ancak son zamanlarda tartışmalı hale gelen Ukrayna’ya desteğe kısaca değinildi.

Bu oldukça kısa ve öz bildirinin aksine 2022 Madrid, 2023 Vilnius ve 2024 Washington zirvelerindeki bildiriler sırasıyla 22, 90 ve 44 paragraf uzunluğundaydı.

RUSYA TEHDİDİ

NATO, 1949 yılında ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Belçika, İzlanda, Norveç ve Portekiz tarafından “Sovyetler Birliği tehdidine” karşı kuruldu.

1945’te II. Dünya Savaşı SSCB, ABD ve Avrupa ülkelerinin ittifakıyla sonlandıktan sonra, eski imparatorluklar ve Avrupa yıkım içerisindeydi. Savaş sonrasındaki Yalta ve Potsdam konferanslarında da Batı kapitalizmi ve sosyalizm arasındaki sınırlar belirlendikten sonra, Avrupa’nın yeniden inşası sorunu gündeme geldi. Bu dönemde, savaşı az hasarla atlatan ABD, Avrupa’nın yeniden sanayi ve askeri bir güç olarak inşasına girişirken emperyalizmin liderliğini de Britanya’dan aldı.

“Sovyet tehdidine” karşı “savunma ittifakı,” SSCB’nin 1991’de dağılmasına kadar Soğuk Savaş boyunca Atlantik ittifakının kendini tanımlamasını sağladı. SSCB’nin ardılı Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminde 2014’te Kırım’ı ilhak etmesiyle başlayan süreçte Moskova, “uluslararası barışa tehdit” olarak gördüğü Moskova’ya odaklandı.

ABD’NİN ODAĞI ÇİN’DE

Ancak bir önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde emarelerini görsek de Trump’ın gelişiyle Çin, hegemonyası sarsılan ABD’nin asıl odağı haline geldi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın son olarak 18 Aralık 2024’te yayımladığı 182 sayfalık kapsamlı raporda Çin’in teknolojide dışa bağımlılık çabalarına dikkat çekerken Hint-Pasifik bölgesinde etkisini artırdığı uyarısı yapılıyor. Çin’e yönelik siyasi, askeri ve kurumsal birçok başlığın olduğu raporda Çin, ABD için “en büyük tehdit” olarak geliyor. Raporda, Çin’in savunma bütçesi, nükleer ile konvansiyonel silah kapasitesi ile teknolojiyi savunmaya entegrasyonuna büyük yer verilen rapora göre “Pekin, küresel bir askeri güç merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.”

Çin düşmanlığını bir sonraki Trump’ın ikinci döneminde hız verdiği ticaret savaşının yerini gerçek bir savaşa bırakabilir. Geçen ay Sinagapur’da Asyalı müttefiklerine “silahlanma çağrısı” yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Hint-Pasifik’in “öncelikli harekât alanı” olduklarını belirterek “Gerekirse Çin’le savaşırız” sözleri, bu ihtimalin hiç de azımsanmayacak derece olduğunu gösteriyor.

AVRUPA’NIN SEÇİMİ

Atlantik’in doğusunda ise durum çok daha farklı. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, Rus tehdidine karşı silahlanma yatırımlarına hız verirken bir yandan da Ukrayna’nın savaşı sürdürmesini sağlamayı amaçlıyor.

Beyaz Saray’a döndüğü ocak ayından bu yana Trump, Ukrayna’ya yardımları büyük ölçüde keserken Rusya ile görüşmelere başladı. Rusya’nın Ukrayna’da kontrolü altına aldığı toprakların geri verilemeyeceğini belirtirken Avrupalı müttefiklerini de Kiev’in NATO üyeliğine alınmayacağına ikna etti.

Atlantik ittifakındaki bu ayrışmayı son NATO bildirilerinden okumak mümkün. Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaştan sonra Madrid, Vilnius ve Washington zirvelerindeki bildirilerde “Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine bağlılık” ile “kurallara dayalı uluslararası düzeni korumaya kararlılık” teyit edilmişti.

Dayatmaya karşı çıktı: Öncelik emekli ve işçiler



ABD Başkanı Trump'ın uzun süren baskısı sonucu NATO ülkeleri savaş sanayisi harcamalarını yüzde 5'e yükseltmeyi kabul ederken itiraz eden tek ülke İspanya oldu. İspanya'nın sosyalist partili Başbakanı Pedro Sanchez, “Önceliğim emekliler ve işçiler” dedi. Pedro Sanchez, mevcut yüzde 2,1’lik harcama oranının ülkesi için yeterli olacağını savunarak, daha yüksek harcamaların emekli maaşları, sağlık ve eğitim gibi sosyal güvenlik alanlarında kısıntıya yol açacağını belirtmişti. “NATO’ya tamamen bağlı olduğunu” kaydeden Sanchez, “ancak yüzde 5'lik bir hedefe ulaşmanın “refah devleti ve dünya vizyonuya bağdaşmayacağını” söylemişti. ABD Başkanı Trump ise İspanya’nın tutumuna sert karşılık vererek gümrük vergilerini iki katına çıkarmakla tehdit ederek Sanchez ile “doğrudan müzakere edeceğini” belirtmişti.

ATLANTİK’TE ÇATLAK

Lahey’deki bildiride ise iki konudan da bahsedilmedi. Önceki bildirilerin aksine Amerika ile Avrupa arasındaki güvenlik stratejileri arasındaki büyüyen ayrışmayı ortaya koyan Lahey’deki 5 paragraflık bildiri, ittifakı yalnızca askeri kapasiteyi artırmak ve bunu sürdürme odaklıydı.

Şimdi, Rusya tehdidi algısıyla artan askerileşmenin finansmanı ve ABD desteği konusunda artan endişeyi gösteren bir kararla İspanya hariç NATO üyeleri önümüzdeki 10 yıl içinde savunmaya GSYİH'lerinin yüzde 5'ini harcamayı kabul etti.

ABD’nin on yıllardır sağladığı savunma şemsiyesi altında NATO’nun “olası bir saldırıya karşı savunma kapasitesini koruma ve geliştirme” şartını oldukça esnek kullanan NATO üyeleri, “kapıdaki Rus tehdidine” karşı silahlanıyor. Trump olsun ya da olmasın Avrupa savaş politikalarına hız verecekti. Avrupalı müttefikler, “bir müttefike yapılan saldırı, tüm müttefiklere yapılmış sayılır” prensibindeki NATO antlaşmasının 5’inci maddesine dair Trump’tan teyit almayı seçti.