NATO’dan Almanya’ya: Savunma bütçesini artır

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Ukrayna savaşının ardından ABD'nin dayatmasıyla savunma harcamalarına gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sini ayıran Almanya yine de NATO'ya yaranamadı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın savunma bütçesini artırmasına rağmen bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Rutte, Berlin'de Başbakan Olaf Scholz ile yaptığı görüşme sonrasında bütün müttefiklerin savunma yatırımlarını artırmaları gerektiğini vurguladı. Rutte, Almanya'nın da bu yönde gereken adımları atacağına emin olduğunu ifade etti.

Başbakan Scholz da Ukrayna savaşı sonrasında Alman hükümetinin kararlı bir tepki vererek, savunma bütçesini artırdığını hatırlattı. Scholz, savunma ittifakının 'kimsenin saldırmayı düşünemeyecek kadar' güçlü olması gerektiğini vurguladı.