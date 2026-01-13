NATO’dan Grönland açıklaması: Bölge güvenliği öncelik ilan edildi

ABD’den Grönland’a dönük hedef gösteren ilhak yönlü açıklamalar ve adımlar sürerken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’tan açıklama geldi. Rutte, ziyaret ettiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic'le ortak basın toplantısında konuştu.

İngiltere ve Almanya öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için adım atma niyetinin sorulması üzerine Rutte, “Tüm müttefikler Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda mutabık. Çünkü deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusların ve Çinlilerin bölgede daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Rutte, NATO'nun 7 üyesinin Arktik bölgesinde bulunduğuna dikkati çekerek, diğer taraftan Rusya ve Çin'in de bölgede faaliyetlerini artırdığını kaydetti.

Daha önce de bölgenin güvenliği için görüşmeler yürütüldüğünü belirten Rutte, “Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

İttifakın ve müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenli kalmasını öncelik olarak belirlediğini savunan Rutte, Grönland konusunda ise ortak savunmanın kilit olduğunu savundu.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tehdidine ilişkin sorulara doğrudan cevap vermekten kaçınarak önemli olan hususun “bir sonraki adım için birlikte çalışmaya devam etmek” olduğunu söylemekle yetindi.

