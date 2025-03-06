NATO’nun gölge ordularının içyüzü

Yunis ALAÇAM

Destek Yayınları, Daniele Ganser’in kaleme aldığı “NATO’nun Gizli Orduları” adlı araştırma kitabını okurlarla buluşturdu. Batı Avrupa’da Soğuk Savaş döneminde NATO’nun deteklediği ve CIA ile MI6’nın kontrol ettiği Gladyo Operasyonu ve gizli orduların faaliyetlerini gözler önüne seren eser, tarihin karanlıkta kalmış sayfalarını aydınlatıyor.

Ganser, gizli örgütlenmelerin nasıl oluşturulduğunu, devletlerin istihbarat servisleriyle nasıl çalıştığını ve birçok ülkede terör saldırıları, suikastlar ve darbelerle nasıl bağlantılı olduklarını incelerken, Batı Avrupa’nın demokratik yapılarına karşı gerçekleştirilen terör ve manipülasyonların izini sürüyor. Gülşah Karadağ’ın çevirdiği kitap, İtalya’dan Belçika’ya, Yunanistan’dan Türkiye’ye kadar birçok ülkede faaliyet gösteren NATO’nun gölge ordularını deşifre eden bir araştırma niteliği taşıyor.

Daniele Ganser

Ganser, araştırmasını parlamenter soruşturmalar, resmi belgeler ve saha çalışmalarıyla destekleyerek, gizli orduların sadece savunma değil, politik arenayı etkileme amacıyla da kullanıldığını gözler önüne seriyor. Eser, yalnızca tarihsel bir analiz değil, aynı zamanda istihbarat servislerinin toplumlar üzerindeki etkisine dair çarpıcı bir sorgulama niteliğinde.