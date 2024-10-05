NATO’nun yeni lideri ilk ziyareti Kiev’e yaptı

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Savaş ittifakı NATO’nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve geldiğinden bu yana ilk resmi ziyaretini Ukrayna’ya gerçekleştirdi. Rutte, Rusya ile savaşta ittifakın Kiev’e desteğini sürdüreceği sözü verdi. Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelen Rutte, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana müttefiklerin Ukrayna’ya "benzeri görülmemiş bir destek sağladığını" belirtti.

“Ukrayna’nın daha fazlasına ihtiyaç duyduğunun farkında olduklarını” kaydeden Rutte, desteğin artacağını dile getirdi. Ukrayna’nın uzun menzilli Batı silahlarını Rusya topraklarında kullanma talebine işaret eden Rutte, “Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkının sınırda bitmediğini” kaydetti. Rutte, “Ukrayna’nın NATO üyeliği yolunun geri dönülemez olduğunu” söyledi. Zelenski ise gelecek hafta Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılacak NATO toplantısı öncesinde Rutte ile Ukrayna'nın "zafer planının" unsurlarını görüştüğünü söyledi.