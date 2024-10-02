NATO’nun yeni liderinin önceliği silahlanma

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NATO Genel Sekreterliği görevini Jens Stoltenberg’den resmen devralan Mark Rutte, önceliklerinin “daha fazla askeri harcama, Ukrayna’ya desteklerin artırılması ve Asya’da ittifakların güçlendirilmesi” olduğunu söyledi.

Brüksel’deki karargahında düzenlenen törende görevi boyunca üç konuya öncelik vereceğini kaydeden Rutte “Elbette Ukrayna listenin başında. Ayrıca kolektif savunmamız ve caydırıcılığımız açısından daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Daha fazla yatırım yapmalı ve NATO’nun belirlediği tüm hedeflere ulaşmaya çalışmalıyız” dedi.

Rutte “Üçüncüsü, Uzak Doğu da dahil olmak üzere yıllar içinde kurulan NATO ortaklıklarını gerçekten geliştirdiğimizden emin olmak için daha fazlasını yapmalıyız” dedi.