NATO’ya adım adım ilerliyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD ile Çin’in Hint-Pasifik’teki nüfuz mücadelesi kızışırken Japonya, NATO’nun 17-18 Ekim’de Brüksel’de düzenleyeceği Savunma Bakanları Toplantısı’na tarihinde ilk kez bakan göndereceği açıklandı. Açıklama, Çin’in bölgesel ve küresel gücünün arttığı bir dönemde savaş ittifakının kalesi rolünü üstlenen Japonya liderliğinde bir “Asya NATO’su” önerilerinin dile getirildiği bir dönemde geldi.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, düzenlediği basın toplantısında 16-21 Ekim’de Avrupa turuna çıkacağını ve “NATO ve G7 marjında mevkidaşlarıyla bir araya gelerek benzer düşüncedeki ülkelerle ilişkileri güçlendirmeyi” hedeflediğini bildirdi.

BAKANDAN AVRUPA TURU

“Serbest ve Açık Hint-Pasifik” vizyonunun önemini vurgulayan Nakatani, “Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ve Atlantik’teki ile Hint-Pasifik bölgesindeki güvenliğin birbirinden ayrılamaz olduğunu” kaydetti. NATO ülkelerinin savunma bakanları 17-18 Ekim’de Brüksel’de bir araya gelecek. Ayrıca, İtalya’nın dönem başkanlığında G7 Savunma Bakanları Toplantısı da 18-20 Ekim’de Napoli’de düzenlenecek.

Haziran 2022’de Madrid’deki NATO Liderler Zirvesi’ne katılan önceki Başbakan Kişida Fumio, zirveye katılan ilk Japon Başbakan olmuştu. Asya-Pasifik bölgesinden “partner ülkeler” vasfıyla NATO Zirvesi’ne davet edilenler arasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de yer almıştı. Söz konusu ülkeler bu yılki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na da davet edildi. Söz konusu açıklama, ABD’nin bölgedeki “caydırıcı gücü” haline getirilen Japonya ve diğer müttefikleri ile “Çin ve Kuzey Kore’den gelen tehditlere” karşı “NATO benzeri” bir ittifakın kurulması tartışmaları sürerken geldi.

ASYA NATO’SU İSTİYOR

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin yeni lideri ve Başbakan Şigeru İşiba, ülkesinin pasifist savunma stratejisinden vazgeçerek “NATO’nun Asya versiyonunun” kurulması gerektiğini savunuyor.

Japonya ve ABD arasındaki ittifak, Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik dinamiklerini belirleyen önemli bir faktör. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD tarafından pasifleştirilen Japonya’nın savunma gücü, yine Washington tarafından Çin’in bölgede ve küresel düzeyde artan gücüne karşı caydırıcı rol alıyor. Son dönemde ABD ile bölgedeki müttefikleri Avustralya ve Yeni Zelanda ile askeri iş birliğini artıran Tokyo, son yıllarda daha önce hiç katılmadığı askeri tatbikatlarda görev aldı.