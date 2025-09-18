NATO’ya bahane olan cisim F-16 füzesi çıktı

Dış Haberler

Polonya’da Rus İHA’sının hava sahasını ihlal ederek düştüğü iddiasını gerekçe gösteren NATO doğu kanadına askeri yığınak yaparken bir eve isabet eden cismin F-16 savaş uçağından ateşlenen füze olduğu ortaya çıktı. Harici’nin haberine göre Polonya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Rzeczpospolita gazetesi, 10 Eylül’de Wyryki kentinde bir eve isabet eden cismin Rus ihası değil, Polonya’ya ait bir F-16 füzesi olduğunu bildirdi.

Gazetede, eve düşen cismin Polonya’ya ait bir F-16’dan fırlatılan AIM-120 AMRAAM tipi havadan havaya füze olduğunu öne sürdü. Gazeteye konuşan bir kaynak, füzenin güdüm sistemindeki bir arıza nedeniyle hedeften saptığını belirtti. Kaynak, “Neyse ki tapa emniyet mekanizmaları devreye girdiği için füze infilak etmedi” dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise “olaydan haberdar edilmediğini” belirterek hükümetten acil izahat talep etti. ise Hasarın sorumluluğunun “Rusya’ya ait olduğunu” savunan Başbakan Donald Tusk da “Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ilgili birimler, olayın tüm detayları hakkında kamuoyunu, hükümeti ve cumhurbaşkanını bilgilendirecektir” dedi.