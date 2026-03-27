NATO’ya İran resti

Dış Haberler

Ortadoğu’da savaş 27’nci gününü geride bırakırken Pakistan Başbakanı Ishak Dar, ABD ile İran arasında görüşmelerin yapıldığını duyurdu. NATO müttefiklerine eleştirilerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, müzakere iddialarını reddeden Tahran’ı “Çok geç olmadan anlaşmayı kabul et” diyerek tehdit etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmeler, Pakistan aracılığıyla iletilen mesajlar üzerinden devam ediyor. Türkiye ve Mısır gibi kardeş ülkeler de bu girişimi destekliyor” dedi. Dar, “ABD’nin sunduğu 15 maddelik bir teklifin Tahran tarafından değerlendirildiğini” söyledi.

‘TAHRAN KORKUYOR’

ABD Başkanı Trump ise İran’ın barış görüşmelerine katıldığı konusundaki ısrarını sürdürdü. Trump, İranlı müzakerecilerin “askeri olarak yok edilmelerine” rağmen “bir anlaşmaya için yalvardıklarını” iddia etti. Trump, müzakerecilerin “hem kendi halkları hem de ABD tarafından öldürülmekten korktuğunu” söyledi. Tahran’ın Washington’ın tekliğini “yalnızca gözden geçirdiğine” dair açıklamasına tepki gösteren Trump, “Çok geç olmadan teklifi ciddiye almaları gerektiği, çünkü o noktadan sonra geri dönüş olmayacağı” tehdidinde bulundu.

NATO’YA TRİP ATTI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında NATO üyesi ülkelerin hiçbir şey yapmadıklarını savunan ​​​​​​​Trump, “ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bu çok önemli anı asla unutmayın” ifadesini kullandı. NATO üyesi ülkeler, Trump’ın Hürmüz’ü açmak için yardım çağrılarına rağmen “Bu bizim savaşımız değil” mesajı vermişti. İsrail basını ise Tel Aviv yönetiminin ABD-İran anlaşmasının pek olası olmadığı görüşünde olsa da Trump'ın görüşmeler devam ederken geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ettiğini yazdı. The Jerusalem Post’un haberinde ABD yönetiminin, 28-29 Mart'ta Pakistan’ın başkenti İslamabad'da üst düzey Amerikalı ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme koordine etmek için çalıştığı da öne sürüldü.

TAHRAN YANITINI İLETTİ

İran’ın Tasnim haber ajansı ise Tahran’ın 15 maddelik teklife resmi yanıtını ilettiği aktarıldı.

Ajansa konuşan İranlı bir yetkili, ABD’nin müzakere iddiasının "üçüncü aldatma projesi" olduğunun İran nezdinde kesinleştiğini vurgulayarak "Amaçları ünyayı barış yanlısı ve savaşın bitmesini isteyen bir imajla kandırmak, küresel petrol fiyatlarını düşük tutmak ve İran’ın güneyine kara saldırırısına hazırlık yapmak" dedi.

15 MADDEYE 5 TALEP

ABD ve İsrail basınında, Trump’ın İran’a saldırıları sonlandırmak için 15 maddelik bir plan sunduğu aktarılmıştı. Planda İran’ın tüm nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Hürmüz Boğazı’nın açılması, İran’ın füze programının sınırlandırılması, Tahran’ın bölgedeki “vekil güçlere desteğini” kesmesi, yer almıştı. Tahran, ABD ile görüşme iddialarını ve Trump’ın teklifini reddetmişti. İranlı bir yetkiliye göre ise Tahran savaşı sonlandırmak için saldırıların ve suikastların sona ermesi, savaşın tekrarlanmayacağına dair güvence, savaş tazminatı, ateşkesin Lübnan dâhil tüm cephelerde geçerli olması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını talep etmişti.