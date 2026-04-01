NATO’ya karşı ayağa kalk

Haber Merkezi

Türkiye’de kurulacak olan iki yeni NATO kolordusuna yönelik tartışmalar sürerken sol örgütlerin NATO'nun 77'nci yıldönümüne yönelik eylem çağrıları devam ediyor. NATO’nun 77’nci kuruluş yıl dönümü ve sözkonusu zirve, 4 Nisan’da, İncirlik ve Kürecik’teki NATO üsleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında protesto edilecek. Sol-sosyalist partiler ve emek ve demokrasi güçleriyle birlikte gerçekleşecek eylemlerde NATO’nun dağıtılması, NATO ve ABD’nin kullanımına açılan Türkiye’deki üslerden yabancı güçlerin gönderilmesi, bu üslerin yabancı güçler ve NATO tarafından kullanımının sonlandırılması istenecek. SOL Parti yaptığı açıklamada, İzmir’de Bağımsız Türkiye yürüyüşü düzenleneceğini duyurdu. Açıklamada, “NATO'nun kuruluşu olan 4 Nisan'da NATO dağıtılsın, ülkemizdeki üsleri kapatılsın demek için Bağımsız Türkiye yürüyüşündeyiz” denildi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, ülkenin dört bir yanında düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı yaptı. Aslan, “Türkiye’de NATO’ya bağlı yeni bir, çok uluslu kolordu kurulması planı ilgili bakanlık tarafından doğrulandı. Halklar için savaş, darbe, yıkım ve yoksulluk anlamına gelen NATO dağıtılmalıdır, Ankara’da yapılması planlanan zirve toplanmamalıdır” dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise “NATO’nun diğer üyelerinin İran konusundaki isteksizliği onları temize çıkarmıyor. Trump’ı ‘gereksiz savaşlar’ nedeniyle suçlayanların Avrupa’da neler karıştırdıkları, militarizm konusunda nasıl birbirleriyle yarıştıklarını biliyoruz. Her tarafı dökülen Avrupa Birliği’nin emekçileri yoksullaştırıp bütün kaynakları silahlanmaya ayırdığını da görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Eylem takvimi ise şu şekilde:

Ankara: Saat: 14.30 / Söğütözü Metro’dan ABD Büyükelçiliği’ne yürüyüş

İstanbul: Saat: 16.00 / Taksim AKM’den Dolmabahçe’ye yürüyüş

İzmir: Saat: 14.00 / Şirinyer İZBAN’dan Buca NATO Komutanlığına yürüyüş

Adana: Saat: 14.00 / İncirlik’ten İncirlik Üssü’ne yürüyüş

Malatya: Saat: 14.00 / Kürecik’ten NATO Üssü’ne yürüyüş

Eskişehir: Saat: 18.00 / Kanatlı AVM’den Ulus Anıtı’na yürüyüş

Kocaeli: Saat: 18.00 / İzmit Belediye İşhanı’nda basın açıklaması.