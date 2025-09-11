NATO’yla ilk temas: Tusk toplantı istedi

Ukrayna savaşına yönelik ateşkes çabalarında herhangi bir ilerleme kaydedilemezken Rusya ile bir NATO ülkesi arasındaki ilk sıcak temas gerçekleşti. Polonya, hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edilmesinin ardından NATO’yu dördüncü madde çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağırdı.

Varşova’dan yapılan açıklamada 10 Eylül sabah saatlerinde hava sahasının Rusya tarafından İHA benzeri uçaklarla “benzeri görülmemiş” şekilde ihlal edildiği ve bu cisimlerin bazılarının vurulduğu kaydedildi. Bu, NATO üyesi bir ülkenin Ukrayna savaşında ateş açtığı ilk olay olurken Polonya yönetimi, ihlali “saldırı” olarak nitelendirdi.

DÖRDÜNCÜ MADDEYİ İSTEDİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hava sahası ihlalini “büyük ölçekli bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Tusk “Bu güvenlik tehdidi oluşturan İHA’ların vurulmuş olması, siyasi durumu değiştirmiştir” diyerek NATO Antlaşması’nın Madde 4’ünün resmen devreye alınması yönünde çağrı yaptı. NATO Antlaşması’nın 4. maddesi, bir üye ülkenin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunda diğer üye ülkelerle istişare talep etme hakkını tanıyor.

KANIT SUNMUYOR

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’daki askeri hedeflere önceki gün yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya’daki tesislerin ise saldırılarda hedef alınmadığını açıkladı. Açıklamada, Rusya’nın olaya ilişkin Polonya tarafıyla istişarelerde bulunmaya hazır olduğu bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Polonya’nın hava sahasını ihlal eden bazı insansız hava araçlarıyla ilgili Rusya’ya yönelik suçlamalarına tepki göstererek, “Avrupa Birliği (AB) ve NATO, herhangi bir kanıt sunmadan her gün Rusya’yı provokasyonla suçluyor” dedi. Peskov, Polonya’nın olay hakkında Rusya ile temasa geçmediğini de söyledi.