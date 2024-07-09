Navalni'nin eşi Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama kararı

Rusya'daki bir mahkemenin, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

Rusya'da şubat ayında cezaevinde yaşamını yitiren muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yuliya Navalnaya hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Başkent Moskova'daki Basmannıy Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Navalnaya aleyhine açılan davanın görüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında Navalnaya'nın aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğine hükmeden mahkeme, Navalnaya hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi.

Navalnaya, Rusya’ya dönmesi halinde kolluk güçleri tarafından gözaltına alınacak ve cezasını çekmesi için cezaevine gönderilecek. Navalnaya, belirtilen örgütlere üyeliğini veya desteğini sürdürdüğü takdirde 1 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası ve para cezasıyla yargılanacak.

Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi, 16 Şubat'ta Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en sert muhalifi olarak nitelendirilen 47 yaşındaki Alexei Navalni, 16 Şubat’ta tutuklu bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’ndeki 3 numaralı cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "3 No’lu cezaevindeki hükümlü Alexei Navalni, 16 Şubat’ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi" ifadeleri kullanılmıştı. Navalni'nin ölüm nedeni ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklanmış, Rusya Soruşturma Komitesi kimyasal analiz için naaşının en az 14 gün daha ailesine teslim edilmeyeceğini belirtmişti. Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, "zehirlenme izleri kayboluncaya kadar eşinin naaşının bekletildiğini" iddia etmişti.

Navalni'nin cenazesi 24 Şubat’ta annesine teslim edilmiş, 1 Mart’ta Moskova’da cenaze töreni düzenlenmişti.

Yakınları ve Batılı ülkeler, Navalni'nin Putin’in emriyle öldürüldüğünü iddia ediyor.