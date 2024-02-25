Navalni’nin cenazesi, annesine teslim edildi

Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin cenazesi, annesi Lyudmila Ivanovna’ya teslim edildi.

Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh, yaptığı açıklamada Rus muhalifin cenazesini teslim aldıklarını açıkladı.

Yarmysh X’ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Aleksey'in cenazesi annesine teslim edildi. Bunu bizimle birlikte talep eden herkese çok teşekkürler. Lyudmila Ivanovna hala Salekhard'da. Cenaze töreni hala beklemede. Ailenin istediği ve Aleksey'in hak ettiği şekilde gerçekleştirilmesi için yetkililerin müdahale edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Haber alır almaz sizi bilgilendireceğiz.”

NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜ

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Federal Cezaevi Hizmetleri'nin belirli kurallar çerçevesinde Navalni'nin ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını belirterek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesi'nde Navalni'nin aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni'nin aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalni, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.