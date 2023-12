Navigasyona uydu, zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

Nevşehir’de navigasyonla gideceği adresi arayan tır sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Aksaray karayolu Boğaz köyü kavşağında meydana geldi. Cüneyt A. kullandığı 26 AFH 806 plakalı tır ile Niğde’den Nevşehir’e yük almak için geldi. Yük alacağı adresi navigasyona yazan tır sürücüsü Cüneyt A., navigasyonun talimatlarını takip ederek gittiği Boğaz köyünden geri dönerek Nevşehir Aksaray karayoluna tekrar çıktı. Navigasyon talimatlarını uygulamaya devam eden tır sürücüsü, Boğaz köyü kavşağından U dönüşü yapmak istediği anda kavşağa giren ve Furkan B.’nin kullandığı 50 LF 575 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra kaza nedeniyle yolda duran tıra, aynı yönde seyreden Hakan A. 50 AT 261 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 50 AT 261 plakalı otomobil sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası araçta bulunan yaralıya yardım etmek yerine olay yerinden uzaklaşan tır sürücüsü Cüneyt A., kazadan dakikalar sonra kaza yerine tekrar geldi.

Tır sürücüsü Cüneyt A., polis memuruna, “Navigasyon beni yanlış götürdü. Köyün içinde çıkmaz bir sokağa girdim. Buraya gelince de bu tarafa dönmek istedim. Köy içinden tekrar döndüm. Navigasyon beni buraya kadar getirdi. Navigasyonun gösterdiği konuma gitmek için buradan da tekrar dönecektim” dedi.

Boğaz köyü kavşağında sürekli kazaların yaşandığını söyleyen Tuncay Şahin isimli vatandaş da, "Karayollarının buraya el atması lazım. Burada her hafta kaza oluyor. Biz buraya bir kavşak istiyoruz” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.