Naylon faturayla vergi kaçırmış!

Yurttaşlar her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik krizin pençesinde geçim mücadelesi verirken vergi ödemeyen veya vergi kaçıran yandaşlara ise yenileri eklenmeye devam ediyor.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in “rüşvet ağı” iddiaları ile gündem olan eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun vergi kaçırdığı ortaya çıktı. AKP’li Taşkesenlioğlu, 2005 yılında Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. Taşkesenlioğlu, 29 Ekim 2019’da da bu şirketteki hisselerini devretti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri 2022 yılında şirketi denetledi. 28 Haziran 2022 tarihli Vergi İnceleme Raporu’nda, Taşkesenlioğlu’nun şirket ortağı olduğu dönemde “Aztekin İnşaat Şirketi’nden sahte fatura kullandığı” belirtildi.

Raporda, “Aztekin İnşaat Şirketi’nden KDV hariç 100 bin TL, KDV dahil 118 bin TL tutarında sahte fatura kullanmıştır. Kullanılan sahte faturalara ait KDV’lerin indirim KDV’ler içindeki payı yüzde 30 dolayındadır. Bu da 18 bin TL’ye denk gelmektedir” denildi.

Müfettişler, Taşkesenlioğlu’nun şirketinin 2017 yılında da “Sahte fatura kullanarak” vergi kaçırdığını belirledi. Hazırlanan bir başka raporda da şu ifadelere yer verildi:

“Petek Temizlik Reklam Şirketi’nden sahte fatura kullandığı tespit edilmiştir. Petek Temizlik Şirketi’nin gerçek faaliyetinin komisyon karşılığı sahte belge düzenlemek olduğu, bu nedenle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlediği tüm belgelerin gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte belgeler olduğu anlaşılmıştır. Sahte faturalarda yer alan 18 bin TL’lik KDV için bir kat vergi cezasının kesilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Öte yandan Taşkesenlioğlı’nun sahte fatura kullandığı tespit edilen 2017 yılında asgari ücret bin 404 TL, 2018 yılında ise bin 603 TL’ydi.

SKANDAL AÇIKLAMA

BirGün’ün ulaştığı AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu da vergi müfettişleri tarafından daha önce sahini olduğu şirkete ceza kesildiğini doğrulayarak itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Taşkesenlioğlu, “Evet iki, üç faturada bir takım hatalar buldular. Ben şirketi 2019’da boşandığım Ünsal Ban’ın şoförüne devrettim. Sonra da bu şirket bir başkasına devredildi. Sonra 80 bin TL gibi ceza geldi dediler gidip cezamı ödedim. Üç kuruş para için bana yine günlerce sövdüreceksiniz” dedi.

VEKİLKEN İHALE ALMIŞ

Öte yandan Taşkesenlioğlu’nun sahte fatura kullandığı ortaya çıkan şirketi ile milletvekili olduğu dönemde kamudan ihale aldığı da anlaşıldı. AKP döneminde İBB’den ve Eti Maden’den ihaleler aldığı öğrenildi. Şirketin, toplam 1 milyon 471 bin TL’lik 8 ayrı ihale kaydı bulunuyor.

RÜŞVET İDDİASI

Taşkesenlioğlu’nun ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “rüşvet ağı” iddialarıyla gündeme gelmişti. Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Rüşvet tartışmaları yargı gündemine taşınırken Taşkesenlioğlu soyadını taşıyan çok sayıda kişinin Erzurum’da kamu kurumlarında görev yapması dikkat çekmişti.