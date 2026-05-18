Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya salvo

Harbiye'de konser veren Nazan Öncel, yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu'ya gönderme yaptı. Öncel, "Dostluklar sahteymiş onu anladım" dedi.

Güncel
  • 18.05.2026 11:38
  • Giriş: 18.05.2026 11:38
  • Güncelleme: 18.05.2026 11:41
Kaynak: Haber Merkezi
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya salvo

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Öncel'in yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu ile ilgili sözleri damga vurdu.

"DOSTLUKLAR SAHTEYMİŞ"

Sahneden Aksu'ya yönelik sözler sarf eden Öncel, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" ifadelerini kullandı.

Bu sözler duyanları şaşırtırken, iki sanatçının arasının neden açıldığı ise henüz bilinmiyor.

BirGün'e Abone Ol