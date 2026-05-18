Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya salvo

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Öncel'in yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu ile ilgili sözleri damga vurdu.

"DOSTLUKLAR SAHTEYMİŞ"

Sahneden Aksu'ya yönelik sözler sarf eden Öncel, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" ifadelerini kullandı.

Bu sözler duyanları şaşırtırken, iki sanatçının arasının neden açıldığı ise henüz bilinmiyor.