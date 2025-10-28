Nazdrave, Aşık Veysel'in eserini yorumladı: 'Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana'

Davulcu, besteci ve prodüktör Ediz Hafızoğlu tarafından kurulan Nazdrave, Aşık Veysel'in unutulmaz eseri "Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana"yı yeniden yorumladı.

Ediz Hafızoğlu’nun düzenlemesiyle yepyeni bir boyut kazanan eser, dinleyiciyi hem bu dünyanın gerçekleriyle yüzleştiriyor hem de başka bir farkındalık düzeyine davet ediyor.

Bu yorumda, Anadolu’nun derin duygusunu modern elektronik katmanlarla harmanlayan Hafızoğlu, trip-hop tınılarına yaklaşan karanlık bir atmosfer yaratıyor.

Bidar’ın yumuşak vokali, parçanın ağır duygusunu taşıyan bir rehber gibi dinleyiciyi içine çekiyor.

Nazdrave, bugüne kadar ‘Kül’, ‘Doğru’, ‘Masal’, ‘Otel’ gibi teklilerinde olduğu gibi, yine hem güçlü bir estetik hem de toplumsal bir duyarlılık çizgisini koruyor.