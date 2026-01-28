Nazdrave grubundan dördüncü stüdyo albümü: '10. Yıl A'

Ediz Hafızoğlu’nun liderliğindeki Nazdrave grubunun dördüncü stüdyo albümü “10. Yıl A”, 30 Ocak 2026 tarihinde Lin Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlanıyor.

Nazdrave, “albümü kaydetmeden önce sahnede çalma” geleneğini bu albümde de bozmadı. Grubun 13. yılında yayımlanan “10. Yıl A”, sahnede pişmiş, zamana yayılmış bir müziğin stüdyo kaydı olarak dikkat çekiyor.

“10. Yıl A” albümünün hemen ardından, serinin devamı olan “10. Yıl B” yayımlanacak ve Nazdrave yeni müzikal arayışlarına bu albümle devam edecek.

KATKIDA BULUNAN MÜZİSYENLER

• Bîdar – vokal

• Melis Karaduman – vokal

• Hey! Douglas / VEYasin – tuşlular, elektronikler

• Barış Doğukan Yazıcı – trompet

• Engin Recepoğulları – tenor saksafon

• Mehmet Cem Tuncer – gitar

• Cenk Erdoğan – gitar

• Serhan Yasdıman – gitar

• Adem Gülşen – tuşlu çalgılar

• Gökhan Sürer – tuşlu çalgılar

• Muzaffer Nezihi Egelioğlu – tuşlu çalgılar

• Eylem Pelit – bas gitar

• Orhan Deniz – bas gitar

• Ediz Hafızoğlu – davul, perküsyon, elektronikler