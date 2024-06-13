‘Nazi’ olmakla suçlanan birliğe ABD’den silah izni

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Rusya ordusu Ukrayna’daki ilerleyişini sürdürürken ABD, Ukrayna ordusunun en tartışmalı birliklerinden Azov Taburu’na uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Bu kararla birlikte, Azov birlikleri de Amerikan silahlarını kullanabilecek. Rusya, tabur üyelerini Nazi olmakla suçluyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “tabura yönelik inceleme sürecinin tamamlandığı, üyelerinin insan hakları ihlallerine karıştığına dair kanıt bulunmadığı” kaydedildi. Azov, Amerikan teçhizatı ile “daha profesyonel, daha güçlü ve düşman için daha korkutucu hale gelecek” denildi.

Ukrayna Ulusal Muhafızları bünyesinde yer alan Azov Taburu, “Kremlin’in yalanlarının yıkıcı bir darbe” aldığını belirtti ve ABD’nin bu kararını memnuniyetle karşıladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, ABD’nin Rusya’ya zarar vermek için “neo-Nazilerle flört etmeye bile hazır olduğunu” söyledi.