Naziler artık Alara Şehitler'in soyadını kullanamayacak

BirGün Almanya

Almanya'nın en büyük genç yeteneklerinden Bayern Münih orta saha futbolcusu Alara Şehitler'in soyadı, sosyal medyada sıklıkla aşırı sağcılar nefret söylemleri için kullanılıyor, Nasyonal Sosyalizm ve Hitler bağlantılı propagandaya alet ediliyordu. Almanya milli takımında ikinci kez sahaya çıkan futbolcunun soyadı olan Şehitler kelimesinin ilk iki harfi kapatılarak "hitler" kısmının görünür şekilde bırakılıp ve bu şekilde propaganda malzemesi yapılıyordu.

Annesi Alman, babası Türk olan Alara Şehitler, Almanya'nın Uluslar Ligi'nde İskoçya'yı 4-0 yendiği karşılaşmada ön adının yer aldığı formayla sahada yer aldı. Genç yetenek, geçen Kasım ayındaki ilk kez A milli takımda yer aldığı İsviçre maçında ise Şehitler yazılı formasıyla mücadele etmişti. 2022 yılındaki U17 Futbol Kadınlar Avrupa Şampiyonu olan Alman Milli Takımı'nda da oynayan Alara Şehitler, son yıllarda Almanya'da keşfedilen en büyük yeteneklerden biri olarak nitelendiriliyor.

UEFA ONAYLADI

DW'de yer alan habere göre Alara Şehitler, formadaki isim değişikliğinin kendi isteğiyle gerçekleştiğini söyledi. Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Şehitler, "Konuyu dile getirdim, bir kulüp yetkilisi de UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) ve DFB (Alman Futbol Federasyonu) ile durumu hızla netliğe kavuşturdu" dedi.

UEFA düzenlemelerinin Alara'nın soyadının bildirimde bulunma zorunluluğu öngörmediğini kaydeden bir DFB sözcüsü, sadece oyun listesindeki isimle formadaki ismin aynı olması gerektiğini ifade etti.

DFB yetkilisi, Almanya'daki DFB müsabakaları için de FC Bayern Münih'in federasyona, oyuncunun formasında ön adının yer almasına ilişkin başvurunun da onaylandığını bildirdi.

“ANLAŞILIR BİR KARAR”

Alara'nın Şehitler'in soyadının aşırı sağcı çevrelerin kendi amaçları için kötüye kullanmasına vesile olduğunu hatırlatan Bavyera Futbol Federasyonu Şiddet ve Ayrımcılıla Mücadele Bölümü'nden Frank Schweizerhof, ön adının yazılı olduğu formayla oynama kararını "anlaşılır ve cesurca" diye değerlendirdi. Schweizerhof, oyuncunun onlara koz vermeme yönünde aldığı kararının üzücü ancak gerekli olduğunu vurguladı.

Foto: Weingarten doğumlu Alara Şehitler, milli takımda 17 numaralı forma ile oynuyor.