Nazileri savundu, aşırı sağı böldü

Hazirandaki AP seçimlerine günler kala parlamentonun aşırı sağcı ID grubunda kriz patlak verdi. Grubun Fransa üyesi RN partisi, liste başı adayı “Her SS subayı suçlu değildir” diyen Alman AfD ile yollarını ayırdı.

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Avrupa’da yükselişini sürdüren aşırı sağ partiler haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlanırken parlamentodaki aşırı sağ blokta çatlak büyüyor.

Fransa’da Ulusal Birlik (RN) partisi, Almanya’daki faşist AfD’nin liste başı adayı Maximillian Krah’ın “Her Nazi’nin suçlu olmadığına yönelik” sözleri sonrası AP’de AfD ile aynı meclis grubunda çalışmayacaklarını açıkladı.

ÇİZGİYİ AŞTI

RN’nin AP’deki liste başı adayı Jordan Bardella, son 5 yıldır birlikte çalıştıkları AfD’nin “kırmızıçizgileri aştığını” belirterek RN’nin seçim sonrası “yeni ittifaklar” yapacağını söyledi. RN’nin lideri Marine Le Pen ise iki parti arasına “bir güvenlik şeridi çekmenin zamanının geldiğini” kaydetti.

9 Haziran’da düzenlenecek seçimlere günler kala Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu altında bir araya gelen faşist partiler arasındaki ilişkiyi kopma noktasına getiren, AfD adayı Krah’ın İtalyan La Reppublica gazetesine verdiği röportaj oldu. Krah, bir kişinin “Schutzstaffel (SS) üyesi olmasının onun bir suçlu olduğu anlamına gelmediğini” söyledi.

Nazi Almanya’sının paramiliter örgütü SS, birçok insanlık suçuna imza atan bir grup. SS, İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 milyon Yahudi’nin öldürülmesi ve Fransa’nın işgali sırasında işlenen birçok suçta başrolü oynamıştı.

‘SAHNEDE OLMAYACAK’

AfD’nin adayı Krah, adaylıktan çekilmezken skandalın ardından yaptığı açıklamada “AfD’nin birliğini koruması gerektiğini” belirterek “seçim kampanyalarında sahnelere çıkmayacağını ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını” açıkladı. Almanya’da yüksek mahkeme, geçen hafta AfD’nin “şüpheli aşırılıkçı” olarak izleme altında tutulmasına karar vermişti.

Partiler arasında ayrışmaya yol açan krizlere işaret eden RN’nin kampanya şefi Alexandre Loubet ise AFP’ye verdiği demeçte “Birçok görüşme gerçekleştirdik ancak dersler alınmamış. Şimdi sonuçlarıyla karşılaşıyoruz” dedi.

Aşırı sağcı partiler arasındaki kriz ilk olarak AfD’nin üst düzey yetkililerinin ırkçı isimlerle Berlin’de bir araya gelerek “göçmenlerin kitlesel halde sınır dışı edilmesini” görüştüğü toplantıların ocak ayında ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. RN Lideri Le Pen, kitlesel sınır dışı etmelere karşı çıkmış, AfD lideri Alice Weidel ise partinin böyle bir planı olduğu iddialarını reddetmişti. Weidel, krizi çözme amacıyla şubat ayında Le Pen ve Bardella ile bir araya gelmişti.

SAĞ YÜKSELİYOR

AP’deki aşırı sağ partiler İtalya Başbakanı Georgia Meloni olan Avrupalı ​​Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) ile RN'nin öncülük ettiği Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu arasında bölünmüş durumda. İki gruptaki görüş ayrılıkları sürse de aşırı sağın AP seçimlerinde rekor düzeyde oy alması bekleniyor. ID üyesi AfD ise son dönemde yaşanan skandallarla gerilemiş olsa da Almanya’da ikinci parti konumunda.