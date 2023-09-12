Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Nazilli Belediyespor'da Barışcan gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor ilk 3 maçını kazanıp zirve yarışına ağırlığını koyarken, orta saha oyuncusu Barışcan Işık Altunbaş takımdan ayrıldı.

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 11:11
  • Giriş: 12.09.2023 11:11
  • Güncelleme: 12.09.2023 11:12
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Nazilli Belediyespor'da Barışcan gitti

Siyah-beyazlı yönetim 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte aynı grupta mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a sattı.

Geçen sezonun devre arasında Altınordu'dan alınan Barışcan ilk maçta eski takımı Altınordu'ya 90'ıncı dakikada gol atmış, Nazilli Belediyespor bu müsabakayı 3-2 kazanmıştı.

BirGün'e Abone Ol