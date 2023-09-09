Nazilli Belediyespor'da hedef 3'te 3

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçta Altınordu'yu 3-2, Beyeoğlu Yeni Çarşı Spor'u da 1-0 yenen Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Özgür Reha Alıcı'nın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Sezona çok iyi bir giriş yaptıklarını belirten Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "Hedefimiz, Ankara'da kazanıp 3'te 3 yapmak. Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Evimize mutlu döneceğimize inanıyorum" dedi.