Nazilli Belediyespor evinde sahaya çıkacak
Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Serik Belediyespor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle dönüp, Türkiye Kupası'nda da Hacettepe'ye elenen Nazilli Belediyespor yarın sahasında Kırşehir FK ile karşılaşacak.
Nazilli İlçe Stadı'nda Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı müsbaka saat 15.30'da başlayacak.
Ev sahibi Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezalısı Ekrem Kırşehir FK'ya karşı forma giyemeyecek.
Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, taraftarın desteği ile kazanıp zirve yarışında yollarına devam edeceklerini söyledi.
Nazilli'nin grupta 7 maçta 16 puanı bulunuyor.
Sıradaki Haber