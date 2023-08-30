Nazilli Belediyespor Kavrazlı’yı renklerine bağladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, dış transfer çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlılar Salih Kavrazlı’yı renklerine bağladı.
Kaynak: İHA
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Nazilli Belediyespor yeni sezon yapılanması çerçevesinde Altınordu altyapısında yetişen Salih Kavrazlı’yı kadrosuna kattı.
Naz-naz’da 21 yaşındaki sağ kanat Kavrazlı ile resmi sözleşme imzalandı. Nazilli Belediyespor’dan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ‘kulübümüze hoş geldin’ diyor; nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.