Nazilli Belediyespor Kavrazlı’yı renklerine bağladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, dış transfer çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlılar Salih Kavrazlı’yı renklerine bağladı.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Nazilli Belediyespor yeni sezon yapılanması çerçevesinde Altınordu altyapısında yetişen Salih Kavrazlı’yı kadrosuna kattı.

Naz-naz’da 21 yaşındaki sağ kanat Kavrazlı ile resmi sözleşme imzalandı. Nazilli Belediyespor’dan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ‘kulübümüze hoş geldin’ diyor; nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





