Nazilli Belediyespor potada Gemlik’i misafir edecek

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 12. haftasında Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda Bursa temsilcisi Gemlik Basketbol takımını misafir edecek.



Hafta boyunca hazırlıklarına Baş antrenör Öğünç Tokgöz gözetiminde devam eden Naz Naz 12. haftaya girilirken 11 maç sonunda ligde 21 puanla lider durumda.

17 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak olan Gemlik Basketbol maçı hazırlıklarını tamamlayan Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı maç saatini beklemeye başladı.

Hafta boyunca galibiyet odaklı antrenmanlarına devam ettiklerini belirten Baş Antrenör Öğünç Tokgöz, "Ligde çok iyi bir ivme yakaladık. Bunun sonucunda lider olarak 12. haftaya giriyoruz. Gemlik spor karşılaşmasında da galibiyet ile ayrılarak liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Takımdaki tüm arkadaşlarıma güveniyorum ve bunu yapacağımıza inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı cumartesi günü saat 18.00’de kapalı spor salonunda desteğe bekliyoruz" ifadelerini kullandı.