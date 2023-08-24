Nazilli Belediyespor Taşçı ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Avusturya FC Wacker’dan 21 yaşındaki genç sol bek oyuncusu Muhammed Tayyip Taşçı ile sözleşme imzaladı.



Nazilli Belediyespor Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri’nde deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, bir yandan da transferlerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takım FC Wacker’dan 21 yaşındaki genç sol bek oyuncusu Muhammed Tayyip Taşçı ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.

17 Nisan 2002 Tarihinde İstanbul’da doğan Taşçı, Almanya altyapısında futbol kariyerine başladı.

Son takımı olan Avusturya Wacker FC’den Nazilli Belediyespor Kulübüne transfer oldu.