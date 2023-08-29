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Nazilli Belediyespor Tibet'le imzaladı

Ajans Haberleri
  • 29.08.2023 11:05
  • Giriş: 29.08.2023 11:05
  • Güncelleme: 29.08.2023 11:05
Kaynak: DHA
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Nazilli Belediyespor Tibet'le imzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor sezonun ilk maçında Torbalı'da oynanan Altınordu deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet sevinci yaşanırken, transfer komitesi genç bir orta saha oyuncusunu da takıma kazandırdı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğit'in raporu doğrultusunda son olarak Muş 1984 Spor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Tibet Öniz ile sözleşme imzaladı.

Naz-Naz, Tibet Öniz ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak genç oyuncuyu renklerine bağladı.

Göztepe altyapısında yetişen Tibet Öniz, geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig ekiplerinden Muş 1984 Spor forması giydi.

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