Nazilli Belediyespor'un itirazı kabul edilmedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 2-0 yenilip üst sıralardan uzaklaşan Nazilli Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen kararla sarsıldı. 891 bin TL’si vergi, yaklaşık 1 milyon 400 TL’si de sigorta olmak üzere yaklaşık 2 milyon 300 bin TL’lik borcu nedeniyle 3 puanı silinen Nazilli'de yönetim, 30 Kasım’da karara itiraz etmişti.

12 Ocak’ta toplanan Tahkim Kurulu, Nazilli Belediyespor ile ilgili kararını açıkladı. Siyah beyazlı ekibin itirazı kabul edilmedi. TFF’nin resmi sitesinde yayınlanan kararda “Nazilli Belediye Spor Kulübü Derneği’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 30.11.2023 tarihli E.2023/90 – K.2023/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 12.01.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

Cezası kesinleşen Naz Naz’ın puanı 27’den 24’e düşürüldü. Siyah beyazlıların sıralaması değişmezken, en yakın takipçisi 21 puanlı Karacabey Belediyespor ve Kırklarelispor ile arasındaki fark 3’e düştü.