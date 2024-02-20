Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı ilk galibiyetini aldı

Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig’e yükselme play-off mücadelesinin ilk maçında Midyat Belediye Spor’u 3-0 mağlup etti.



Karaman Yunus Emre Spor Salonu’ndaki karşılaşmada, ilk sete hızlı başlayan filenin efeleri 25-22’lik skorla önde tamamladı. İkinci sette de oyunun üstünlüğünü elinde bulunduran siyah beyazlı oyuncular 25-18’lik skorla genel durumu 2-0‘a getirdi. Üçüncü set karşılıklı alınan sayılar ile devam ederken taktiksel değişiklik ile filenin efeleri 25-21’lik skorla fileden 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı yarı finallerin 2. maçında 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’de Düzce Belediyespor ile karşılaşacak.