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Nazilli'den 3 gollü prova

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kadrosunu gecikmeli oluşturan Nazilli Belediyespor, yedek futbolcuları görmek için Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sarayköyspor ile hazırlık maçı oynadı.

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 12:54
  • Giriş: 08.09.2023 12:54
  • Güncelleme: 08.09.2023 12:55
Kaynak: DHA
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Nazilli'den 3 gollü prova

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kadrosunu gecikmeli oluşturan Nazilli Belediyespor, yedek futbolcuları görmek için Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sarayköyspor ile hazırlık maçı oynadı.

Nazilli ekibi hazırlık maçını 3-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini Talha Erdoğan, Alp Bostancı ve Fırat Yandım kaydetti.

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