Nazilli'den 3 gollü prova
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kadrosunu gecikmeli oluşturan Nazilli Belediyespor, yedek futbolcuları görmek için Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sarayköyspor ile hazırlık maçı oynadı.
Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kadrosunu gecikmeli oluşturan Nazilli Belediyespor, yedek futbolcuları görmek için Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sarayköyspor ile hazırlık maçı oynadı.
Nazilli ekibi hazırlık maçını 3-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini Talha Erdoğan, Alp Bostancı ve Fırat Yandım kaydetti.