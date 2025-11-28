Nazilli deplasmanda, Tire evinde

İZMİR, (DHA) - 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 10 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla düşme hattında son sırada yer alan Nazillispor, bahis soruşturması nedeniyle liglere verilen 2 haftalık aranın ardından yarın Eskişehir Anadolu deplasmanına çıkacak. Osmangazi Üniversitesi Sahası'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktörlük görevine Yüksel Yeşilova'yı geri döndüren Nazillispor, transfer yasağı nedeniyle sezon başında amatör statüsünde takviye yaptığı için oyucuları bahis soruşturmasına dahil edilmemiş, yalnız 1 oyuncusu ceza almıştı. Grupta 10 futbolcusu bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Tire 2021 FK da güçlü rakiplerinden Eskişehirspor'u ağırlayacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Eskişehirspor'un da kadrosunun çoğu amatör olduğu için yalnız 2 futbolcusu ceza aldı.