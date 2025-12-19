Nazilli Spor'un konuğu Uşak Spor
Kaynak: DHA
NAZİLLİ, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda Altay'a 3-0 yenilerek galibiyet alamadan 4 puanla son sıradan kurtulamayan Nazilli Spor, yarın ilk yarının son haftasında evinde Play-Off hedefleyen Uşak Spor'la karşı karşıya gelecek. Pamukören Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bahis soruşturmasında 20 futbolcusu ceza alan Nazilli ekibini sahaya yine sportif direktör Emre Kamış'ın çıkarması bekleniyor.
Soruşturmada 16 oyuncusu ceza alan 25 puanlı 7'nci sıradaki Uşak Spor ise 3'te 3 yapma hedefiyle mücadele edecek.