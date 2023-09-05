Nazilli’de 110 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde piyasa değerinin 110 bin lira olduğu öğrenilen 108 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlattı.

Nazilli’de H.G. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL olan 108 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.