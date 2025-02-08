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Nazilli’de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2025 14:52
  • Giriş: 08.02.2025 14:52
  • Güncelleme: 08.02.2025 14:52
Kaynak: İHA
Nazilli’de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 4 ayrı dosyadan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın’da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, aranan şahıslara da göz açtırılmıyor. Edinilen bilgiye göre, 2’şer adet evi terk eden çocuğu, ailesi veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (74) gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Y.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceazevine gönderildi.

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