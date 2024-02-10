Nazilli’de bir bahçeden 150 kilo zeytin çalındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden 150 kilo zeytin çalan 2 şüpheli, kısa sürede jandarma ekiplerince Bozyurt Mahallesi’nde üzerinde kıskıvrak yakalandı.



Olay, Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın bahçesindeki zeytin ağaçlarından 150 kilogram zeytinin kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının N.B. ve E.B. isimli şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüpheli şahıslar hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araç ile birlikte Bozyurt Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Aracın arka kasasında çalınan zeytinler de ele geçirildi. Şüpheli şahıs tarafından çalınan tarımsal ürün sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.