Nazilli’de bir yangın daha çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde çıkan yangının ardından bir yangın da Beğerli Mahallesi’nde meydana geldi. İsabeyli Mahallesi’ndeki yangında ise 1 ev zarar gördü.

Yangınlardan ilki İsabeyli Mahallesi’ndeki tarım arazinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle tarım arazisinde yangın çıktı. Araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlar da destek verdi.



1 ev zarar gördü

İsabeyli Mahallesi’ndeki yangında rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler nedeniyle 1 bağ evinin yanarak zarar gördüğü öğrenildi.



İkinci yangın Beğerli Mahallesi’nde

İsabeyli Mahallesi’ndeki yangının ardından Beğerli Mahallesi’nde de yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.



Havadan destek sürüyor

Meydana gelen yangınlara 2 jandarma ve 3 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere toplamda 5 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin Nazilli ilçesinde alevleri kontrol altına altına almak için karadan ve havadan çalışmaları sürüyor.