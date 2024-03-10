Nazilli’de otobüs motosiklete çarptı: 1 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otobüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 R 2658 plakalı motosiklete ara yoldan ana yola çıktığı sırada S.Y. (55) idaresindeki 18 EA 009 plakalı tur otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşerek başını refüje vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tur otobüsü şoförü S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.